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После боев с Таджикистаном в Киргизии эвакуировали уже более 11 тыс. человек

Более 11 тыс. человек вывезены из приграничной зоны в Киргизии после конфликта с Таджикистаном.

Как сообщает пресс-служба киргизского МЧС, 10,4 тыс. человек переселены из Баткенской области в более безопасные районы, около 600 размещены во временных пунктах проживания.

Ведомство отметило, что эвакуированные находятся под наблюдением врачей и обеспечены всем необходимым.

Напомним, 27 января на одном из участков границы между Киргизией и Таджикистаном началась крупная перестрелка между военными. В Бишкеке утверждают, что таджикистанцы перекрыли участок дороги между киргизскими городами Баткен и Исфана (Баткенская область). В Душанбе, напротив, заявляют, что огонь открыли киргизские военные.

28 января, 2022 | Category: Мир, Новости
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