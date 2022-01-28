После боев с Таджикистаном в Киргизии эвакуировали уже более 11 тыс. человек

Более 11 тыс. человек вывезены из приграничной зоны в Киргизии после конфликта с Таджикистаном.

Как сообщает пресс-служба киргизского МЧС, 10,4 тыс. человек переселены из Баткенской области в более безопасные районы, около 600 размещены во временных пунктах проживания.

Ведомство отметило, что эвакуированные находятся под наблюдением врачей и обеспечены всем необходимым.

Напомним, 27 января на одном из участков границы между Киргизией и Таджикистаном началась крупная перестрелка между военными. В Бишкеке утверждают, что таджикистанцы перекрыли участок дороги между киргизскими городами Баткен и Исфана (Баткенская область). В Душанбе, напротив, заявляют, что огонь открыли киргизские военные.