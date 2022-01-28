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Половина населения планеты считают внешнюю политику России дестабилизирующей

Почти половина (46%) опрошенных жителей Земли назвали внешнюю политику России дестабилизирующей. Таковы результата глобального опроса, который в 45 странах мира провели социологи Международной ассоциацией Gallup International и исследовательского холдинга «Ромир» в конце прошлого года.

При этом наиболее негативно оценивают российскую внешнюю политику на Украине (74% респондентов), в Австрии (70%), Германии, самопровозглашенном Косово и Польше — по 69%, Чехии (68%), Швейцарии (66%), Австралии (65%). Также преобладают негативные оценки в США (57%) и на Ближнем Востоке (56%).

28 января, 2022 | Category: Новости, Россия
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