Певца Криса Брауна обвинили в изнасиловании на яхте рэпера Пи Дидди

Американского певца Криса Брауна вновь обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает Rolling Stone.

Предполагаемая жертва артиста предпочла не раскрывать свое имя. Она рассказала, что Браун накачал ее наркотиками и изнасиловал на яхте, пришвартованной около дома рэпера Пи Дидди. Обвинившая музыканта женщина потребовала от него 20 миллионов долларов.

Известно, что жертва Брауна работает танцовщицей, моделью и артисткой. По ее словам, исполнитель пригласил ее на яхту 30 декабря 2021 года. Там он дал ей стакан с неизвестным напитком, а затем начал беседу о ее музыкальной карьере. В ходе разговора Браун принес женщине еще один стакан. Она утверждает, что после этого почувствовала себя дезориентированной и начала засыпать.

Женщина заявила, что потом певец отвел ее в спальню и изнасиловал. Потом он попросил ее принять таблетку экстренной контрацепции.