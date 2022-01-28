ПАСЕ: Украина просит Европу о единстве перед лицом агрессора

Политики Европы в принципе выступают за решение проблем безопасности на континенте с помощью мирных средств и дипломатии, однако не все из них готовы однозначно поддерживать Украину в момент, когда Россия собирает войска на ее границах. Эта ситуация проявилась и в ходе дебатов о европейской безопасности, состоявшихся в Парламентской ассамблее Совета Европы в прошедший четверг.

Украинские депутаты ПАСЕ постарались объяснить коллегам из других стран, что ощущают российскую угрозу крайне остро. Олена Хоменко, в частности, напомнила, что кризис с безопасностью в Европе развивается с 2014 года:

«В течение последних восьми лет Российская Федерация использовала свои военные, полувоенные и гибридные силы, так же, как и сети по распространению пропаганды, для того, чтобы поддерживать свою агрессию против украинской нации и ее государственности…. Мы должны очнуться – новая реальность уже на пороге и ждет того, чтобы мы с ней столкнулись. Все это происходит здесь, в Европе, это предпринимается против соседей России и против мировой стабильности».

«Как можно думать о каком-то улучшении ситуации, когда Европа и весь мир будут поделены на «зоны влияния», когда мощная держава, пользуясь молчанием других мощных держав, воспользуется присвоенным себе правом оккупировать очередные Судеты и очередную Латвию, а также окружит себя доброй дюжиной марионеточных государств?» — спрашивала депутат от Украины, проводя очевидные исторические параллели.

Коллега Олены Хоменко, ветеран украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев привел пример влияния нынешнего кризиса вокруг Украины на глобальную безопасность:

«Украина – это хороший пример в вопросе будущего ядерного разоружения. Если Украине не будет гарантирован мир и безопасность ее границ, будет невозможно вести переговоры со всеми остальными странами об их отказе от ядерных вооружений… Сейчас мы, возможно, стоим на пороге самой серьезной ситуации со времен Карибского ракетного кризиса. Локальные войны делают ситуацию крайне серьезной в общеевропейском масштабе, и это грозит превратиться в общемировой конфликт».

Еще одна представительница Украины, Евгения Кравчук довольно прозрачно намекнула коллегам, что среди стран-членов Совета Европы одна достаточно явно идет на нарушения принципов этой организации, созданной после Второй мировой войны для защиты прав человека в Европе:

«Мы должны найти для Совета Европы способ реагировать на то, что одно из его государств-членов решило перекроить границы и нарушить мир во всей Европе. Мы твердо понимаем, что Совет Европы играет второстепенную роль в архитектуре европейской безопасности… но нам нужно именно сейчас проверить, насколько работают механизмы внутри нашей организации, как выполняются конвенции. Все ли работает как надо в смысле установок в области безопасности? Выполняются ли резолюции Ассамблеи? Я бы сказала – скорее, нет».

Лучше всего украинских депутатов понимают, судя по всему, их коллеги из стран Балтии: депутат от Эстонии Мария Юферева-Скуратовски привела пример гибридной агрессии со стороны режима Лукашенко, главного союзника Кремля в Европе, как угрозу стабильности:

«Восточно-европейские и балтийские страны успешно отбили гибридную атаку режима Лукашенко и остановили поток нелегальных мигрантов. Это показывает, что хотя небольшие страны не обладают огромной военной силой, они могут и должны постоять за себя и ясно выразить свое мнение – так же, как и выступить на защиту интересов, прав и свобод граждан. Сила Европы – в ее единстве и совместных усилиях. Мы постоянно должны поддерживать единство в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии… Требования возвращения НАТО к границам 1997 года – неприемлемы».

В Западной Европе тоже есть политики, открыто говорящие об ответственности России за нынешний кризис с безопасностью в Европе. Среди них – британский парламентарий Тони Ллойд, лейборист, входящий в делегацию Соединенного Королевства в ПАСЕ более 20 лет:

«В 1994 году Белоруссия, Украина и Казахстан, располагавшие ядерным оружием, отказались от него в обмен на обещание того, что Россия никогда на них не нападет, и в особенности это касалось Украины. Я хотел бы напомнить, что именно Россия нарушила эти договоренности, взяв под контроль Крым, осуществила вмешательство на территории Восточной Украины. Это лишь усиливает убежденность стран, которые уже присоединились к НАТО, что они поступили правильно, желая гарантировать себя от агрессии. И это, я должен сказать, является основой тех угроз, которые Россия высказывает в отношении Украины».

Член парламента Австрии, социал-демократка Петра Баир призвала коллег из других стран работать над тем, чтобы снижать энергозависимость от России в частности и от углеводородов вообще: «Стране-члену Совета Европы стоило бы не становиться и не быть экономически зависимой от страны, где есть проблемы с правами человека и верховенством права, с выполнением решений Европейского суда по правам человека, а также свободными и честными выборами. Пока мы, – и это относится к моей стране, Австрии – зависим от российского газа, скорее всего, будут делаться уступки для того, чтобы защитить наши экономические интересы, которым придается приоритет над правами человека, миром, уважением к суверенитету, вместо того, чтобы вводить жесткие экономические санкции».

Однако в других парламентах стран-членов Совета Европы левые депутаты – особенно радикально левые, как член фракции партии «Сириза» в парламенте Греции Георге Катругалос – занимают гораздо более пророссийскую позицию. Выступая в ПАСЕ, Георге Катругалос практически совпал в своей речи с повседневной риторикой официальной Москвы:

«Нашей целью должна быть полная интеграция России в новую систему европейской безопасности, а не ее отчуждение или изоляция. Мы смогли сделать это при Советском Союзе, достигнув Хельсинкских соглашений, мы можем это сделать и теперь… Евросоюз должен разработать внешнюю политику и политику безопасности, более стратегически автономную от США и НАТО».

«Со стороны Украины, Минские соглашения должны полностью соблюдаться, и на этом можно построить основу для выхода из кризиса. Очень беспокоит то, что Евросоюз находится вне дискуссии России и США, ведущих переговоры о будущем Европы. Это неприемлемо» — считает греческий депутат, партия которого находится в нынешнем греческом парламенте в оппозиции, но контролирует почти треть голосов.

То, что политики Европы не едины в своем подходе к причинам кризиса вокруг Украины, хорошо знают члены российской делегации в ПАСЕ. Один из ее ключевых спикеров, бывший посол России в США, а ныне член Совета Федерации Сергей Кисляк возложил в своем выступлении ответственность за обострение ситуации на Североатлантический Альянс:

«НАТО взялось обеспечить безопасность только для своих членов, путем нескольких волн расширения стало отнюдь не инклюзивно заполнять собой европейское пространство, одновременно отметая все предложения о договоре о европейской безопасности… Сегодня силы НАТО – у наших границ, с очередными угрозами их наращивания, причем оперативного».

Сергей Кисляк обвинил генсека НАТО в том, что тот недавно допустил размещение ядерных сил НАТО к востоку от Германии, таким образом нарушив обязательства НАТО перед Россией, а также припомнил операцию НАТО против Сербии. Он также заявил о неприемлемости размещения элементов американской ПРО в Румынии и Польше. «Поощряются цветные революции, в том числе на Украине» — такой была одна из главных претензий к НАТО в речи экс-посла России в США.

Ответ Сергею Кисляку был дан парламентарием страны, лидер которой дружит с Владимиром Путиным. Депутат из Турции Ахмет Йилдыз заявил (и этим закончил дебаты в ПАСЕ по проблеме европейской безопасности): «Я не согласен с критикой НАТО, высказанной Сергеем Кисляком. НАТО – это не наступательный союз, а оборонительный. Пример с Сербией – очень неверный: как человек, служивший послом в Сараево, я уверен, что операция НАТО предотвратила и остановила новый геноцид в бывшей Республике Югославии и на Западных Балканах. Вот почему НАТО является важной опорой европейской безопасности».