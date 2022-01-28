«Отряд самоубийц» получит второй спин-офф

«Миротворец», который является приквелом к фильму «Отряд самоубийц: Миссия навылет», стал самым успешным сериалом в истории проектов по киновселенной DC. Разумеется, такие результаты не дают покоя авторам.

Джеймс Ганн, ответственный за фильм и сериал, намекнул, что зрителей может ждать еще один спин-офф, но уже про другого антигероя.

«На это есть действительно хорошие шансы. Пока это все в эмбриональной стадии, ничего не написано и не одобрено», — заметил режиссер.

Отказался Ганн говорить и о том, кто станет главным героем сериала.