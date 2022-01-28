«Отряд самоубийц» получит второй спин-офф

«Миротворец», который является приквелом к фильму «Отряд самоубийц: Миссия навылет», стал самым успешным сериалом в истории проектов по киновселенной DC. Разумеется, такие результаты не дают покоя авторам.
«На это есть действительно хорошие шансы. Пока это все в эмбриональной стадии, ничего не написано и не одобрено», — заметил режиссер.
Отказался Ганн говорить и о том, кто станет главным героем сериала.
«Я ничего не могу сказать. Он связан с этой вселенной, и я не думаю, что сериал будет того же жанра, что и «Миротворец», это будет не такая комедия, как «Миротворец», но он будет в той же вселенной», — рассказал Джеймс в беседе с Deadline.
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