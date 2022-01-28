Обзор воблеров MADNESS

Японский производитель воблеров MADNESS – это крупная компания с собственными производственными мощностями, которая представляет вниманию рыболовов большой ассортимент рыболовных приманок. Успешная компания по производству рыболовных снастей занимается производством мягких силиконовых воблеров, которые отличаются хорошей уловистостью на пресных и морских водах. В рейтинге с другими представителями этот производитель занимает высокие позиции именно благодаря высокому качеству продукции. Только специализированный на японских приманках рыбацкий магазин предлагает вниманию покупателей большой ассортимент популярных приманок.

В чем заключается уникальность воблеров

Название компании переводится с японского на русский, как «безумие» и это является одним из наилучших эпитетов для сравнения такой неповторимой приманки. Это именно то состояние, которое испытывает хищная рыба при виде уникального уловистого воблера MADNESS.

Такие воблеры относятся к классу Vibration, а спиннингисты в Украине и РФ дали свое определение «раттлин». Такие воблеры умеют очень хорошо погружаться на большую глубину, что имеет значение для любой техники ловли. Благодаря плоским бокам появляются эффектные движения в воде, которые очень быстро обнаруживаются хищником и вызывают у него желание атаковать. Таких воблеров можно использовать на любых водоемах – реках, озерах, водохранилищах.

Для производства воблеров используется эластичный силикон, а не пластик, как в других приманках. Этот материал отличается высоким уровнем прочности, что позволяет ему выдерживать приличное количество поклевок. Многие из них светятся в ультафиолете, что делает их хорошо заметными на глубине. Внутри корпуса находится металлический стержень, который выполняет роль огрузки. Приманки этого производителя бесшумны, но манят рыбу своими активными вибрациями в процессе проводки.

Основные виды воблеров

Для ловли окуня, жереха подходят модели Shiriten Vibe, Shiriten Trout Vibe, а вот для ловли трофейной щуки и судака лучше использовать Shiriten Baguette. Уловистые раттлины пользуются популярностью благодаря следующим преимуществам:

неповторимая естественная игра;

долговечный силиконовый материал;

широкий ассортимент расцветок;

возможность плавного погружения в лунки;

эффективная работа в любое время года.

Shiriten Vibe – это приманка, которая имеет вытянутый корпус и два плавника, расположенные на спине и брюхе. Именно благодаря таким особенностям геометрии виба обеспечивается его устойчивая работа и попадание в струю. Мягкий, но достаточно износоустойчивый силикон помогает в создании уникальной проводки и подаче приманки. Роль огрузки осуществляет длинная пластина из металла.

Shiriten Trout Vibe имеет тонкий длинный корпус и 2 крючка. В процессе проведения вертикальной и горизонтальной проводки он способен создавать неповторимую игру с активными вибрациями, но без звуков. Это позволяет издали привлечь даже очень осторожную рыбу. Форма, вес и правильно созданная огрузка дают возможность забросить воблер достаточно далеко.

Shiriten Baguette в отличие от предыдущих моделей имеет только один плавник на брюшке. Он способен создавать хорошую игру благодаря особенностям производства из мягкого и износоустойчивого силикона. Он хорошо зарекомендовал себя для ночной ловли благодаря эффекту свечения в ультрафиолете. Его погружение привлекательно для разных видов рыб и в любое время года.

Почему стоит выбрать уловистые раттлины MADNESS

Изделия прошли все необходимые тесты на качество, прочность и долговечность. На сегодняшний день данным производителем изготавливается большое количество рыболовных товаров, которые гарантировано обеспечат хороший улов.