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Може означати останнє приготування до нападу: до кордону України направили медичні підрозділи РФ

Росія відправила медичні підрозділи до кордону з Україною, що може свідчити про останнє приготування до вторгнення. Проти минулих періодів нарощування сил це найвищий рівень готовності РФ.

Про це повідомили в газеті Wall Street Journal з покликанням на посадовців західних оборонних відомств.

Хоча напад може й не відбутися, отримані дані посилили розбіжності між країнами Заходу стосовно намірів очільника Кремля Володимира Путіна.

“США і європейські союзники, особливо Німеччина й Франція, схоже, роблять різні висновки з ідентичних розвідданих”, — ідеться в статті.

Як відомо, з огляду на загрозливу ситуацію на кордоні України й високу ймовірність вторгнення Росії міжнародні партнери розпочали евакуацію послів з України.

https://prm.ua/do-kordonu-ukrainy-napravyly-medychni-pidrozdily-rf/

28 января, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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