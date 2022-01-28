Миру предсказали голод из-за роста цен на газ

Журналист британского издания The Times Роджер Бойес заявил , что давление России на энергетический рынок окажет «опустошительное воздействие» на стоимость удобрений и урожайность. Он предсказывает, что такая ситуация может спровоцировать глобальный голод, поскольку люди по всему миру могут остаться без ключевых продуктов питания.

«Российское давление на рынок окажет опустошительное воздействие на стоимость удобрений и на урожаи. Россия никогда не исключала возможность использовать поставки газа на Запад в качестве средства давления на него. (…) Российский газ стал инструментом наказания и вознаграждения», — утверждает автор. При этом газ критически важен для производства азотных удобрений, мочевины и аммиачной селитры, добавляет он.

Бойес напомнил, что последние полгода фермеры по всему миру пытаются справиться с ростом цен на удобрения и с их нехваткой. «Будучи не в состоянии должным образом удобрить свои поля, а также получить кредиты, которые позволили бы им протянуть до сбора урожая, они предупреждают, что урожаи в этом году будут низкие», — отмечает журналист. Кроме того, из-за волатильности на энергетическом рынке во многих странах закрываются или сокращают производство заводы по производству удобрений.

Автор статьи обратил внимание на то, что Китай с осени 2021 года запретил экспорт фосфорных удобрений, чтобы оградить от дефицита собственных фермеров. По словам Бойеса, из-за этого проблемы начнутся у индийских аграриев, которые выращивают пшеницу. Более того, в Пакистане уже начались массовые протесты фермеров из-за дефицита мочевины — нехватка этого удобрения значительно сократит урожаи пшеницы, сахарного тростника и кукурузы.