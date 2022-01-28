Лидер раввинов в Киеве: евреи ополчатся против Путина

Украинские евреи будут едины со своими согражданами, чтобы с оружием в руках противостоять российскому вторжению, заявил лидер общины JC .

В эксклюзивном интервью в Киеве раввин Меир Стамблер призвал мир «встать на защиту Украины» перед лицом путинской угрозы.

На вопрос, будут ли члены еврейской общины воевать, если начнется война, председатель Федерации еврейских общин Украины ответил: «Евреи очень и очень вовлечены во все в Украине, в правительство, бизнес, армию».

Раввин Стамблер предупредил о возможной войне: «Это угроза, это угроза демократии, это угроза для всех. Война невыгодна ни для одной из сторон.

«Мы молимся, стараемся и делаем все возможное, чтобы сохранять спокойствие, всеми возможными способами.

«Пришло время всем людям попытаться поддержать Украину. Мир должен поддержать Украину, потому что это не только Украина, это мир».

Выросший в США, раввин Стамблер приехал в Украину несколько десятилетий назад в возрасте 19 лет в качестве эмиссара Любавичского движения и никогда не уезжал.

Он сказал, что «долгие отношения» евреев с Украиной были сложными, но в последние годы они улучшились.

«Евреи здесь, у нас очень хорошие годы с нашими украинскими соседями, мы часть населения.

«Но земля здесь пропитана кровью, еврейской кровью. Мы чувствуем себя частью населения, поэтому это очень сложно. Но это важно, потому что нельзя ничего построить, не изучив свою историю».

Вспоминая, как российская агрессия объединила страну в 2014 году, он сказал: «Это сделал Путин, после того как они взяли Крым и начали войну, люди очень, очень привязались к своей стране. Это уже случилось, мы воюем уже восемь лет».

https://www.thejc.com/news/world/rabbi-leader-in-kiev-jews-will-take-up-arms-against-putin-1ibdPnpwbyItdId4FHfbjD?fbclid=IwAR1Xi2tulAYyLBpY_8lPsavLGqZ9lJI9xIKX7k52Q_sSPAihR_0QOn9nqs4