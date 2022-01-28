Канье Уэст превратит бездомных в модельеров мусора

Канье Уэст и бренд уличной одежды Skid Row Fashion Week трудятся над новым совместным проектом и показом мод, целью которых является помощь бездомным.

Дэвид Сабастьян, создатель Skid Row Fashion Week, поведал изданию TMZ, что он встретился с Канье в начале года, когда Уэст записывал Donda 2 в своей студии в Лос-Анджелесе. Ими было сделать коллаборацию одежды Yeezy X Skid Row Fashion Week.

Дэвид рассказал, что его компания перечисляет часть средств с продаж на помощь тем, кто живет на Скид Роу. Кроме того, на фабрике, где производится одежда, работают бездомные. А еще, в коллаборации Yeezy 100% выручки будет направлено на помощь бездомным на Скид Роу.

Модная линия выйдет в продажу 22 февраля, и деньги от продаж помогут нанять больше людей для работы на фабрике Skid Row Fashion Week. Сабастьян также сообщил, что вместе с Канье уже планируется показ мод, для которого будут наняты люди с фабрики SRFW для моделирования одежды.

Ожидается, что в коллекцию будут включены предметы, найденные на Скид Роу. Одна из обсуждаемых идей — куртка-пуховик из мусорного пакета.