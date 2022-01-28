Германия запретила экс-дипломату стать топ-менеджером «дочки» Газпрома

Процесс «шредеризации» европейских чиновников, находящих комфортную пенсию в руководстве российских государственных корпораций, наткнулся на сопротивление властей Германии.МИД ФРГ запретил бывшему послу в Саудовской Аравии Дитеру Вальтеру Халлеру войти в состав топ-менеджеров компании Gas for Europe — немецкого юрлица 100-процентной швейцарской дочки «Газпрома» Nord Stream 2 AG.

Халлер получил предложение возглавить наблюдательный совет компании, которую «Газпром» учредил для управления активами проекта «Северный поток-2» в Германии.

В прошлом высокопоставленный дипломат, а ныне — пенсионер, планировал согласиться на эту работу, но не получил разрешения МИДа, сообщает Zeit.

Внутренняя проверка, проведенная ведомством, показала, что такую «деятельность нужно запретить, поскольку она касается служебных интересов», цитирует издание полученный Халлером ответ.

В 2021 году, напомним, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти». Возглавлявшая австрийскую дипломатию в 2017-19 гг, 56-летняя Кнайсль выдвинута в совет в качестве независимого директора наряду с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

В 2018 году она позвала на свою свадьбу президента РФ Владимира Путина, и тот неожиданно принял приглашение. На свадьбу Кнайсль Путин приехал с казачьим хором и букетом цветов. Он пригласил главу МИД на танец, кадры которого обошли мировые медиа.

В декабре стало известно, что экс-премьер Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров «Сибура». В июле тот же Фийон стал членом совдира «Зарубежнефти».

В июне 2021 года Исправительный суд Парижа признал Фийона виновным в хищении государственных средств — фиктивном трудоустройстве супруги в качестве парламентского помощника.

Фийону был назначен штраф в 375 тысяч евро и 5-летний тюремных срок, из которых два года он должен был реально отбыть в тюрьме. Его жена Пенелопа Фийон, признанная виновной в соучастии в преступлении, была приговорена к такому же штрафу и 3 годам условно.