Гади Айзенкот раскрыл тайну — Израиль воевал с ИГИЛ



Бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот впервые после ухода в отставку и незадолго до завершения периода ожидания, обязательного для отставных силовиков, прежде чем они могут заняться политикой, дал пространное интервью израильскому журналисту Бену Каспиту.

В нем он раскрыл множество интересных подробностей об иранской угрозе, ядерной сделке, терактах в Сирии, туннелях «Хизбаллы», о том, как Израиль был очень близок к ликвидации Касема Сулеймани, а также о неизвестной войне ЦАХАЛа против «Исламского государства». Ранее ни один израильский чиновник или силовик — действующий или отставной — не сообщал об этом.

Айзенкот рассказал, что Армия обороны Израиля принимает участие в «войне между войнами», «комбинированной военной кампании». Она преставляет собой не полноценную войну и не подготовку к ней, а некий третий путь — недекларируемые последовательные действия в отношении противника, включающий нанесение ударов по его целям.

По словам Айзенкота, в рамках такой необъявленной и неафишируемой войны ЦАХАЛ противостоял радикальной исламистской группировке «Исламское государство», сотрудничая с армиями многих государств и проводя множество секретных спецопераций.

Айзенкот сказал, что противодействие израильской армии силам «Исламского государства» было масштабным. «По моим оценкам, в ходе нашей операции были ликвидированы сотни боевиков ИГИЛ и более тысячи ранены, их объекты и инфраструктура были уничтожены».

Отметим, что Израиль ранее не признавал свое участие в войне против этой террористической организации, чтобы не провоцировать ее на более активные действия против своих граждан, и это даже привело к возникновению конспирологической теории о том, что будто бы Еврейское государство создало ИГИЛ.

При этом в «Исламском государстве» не раз заявляли о намерении со временем идти войной на Иерусалим, чтобы освободить его от евреев, боевики ИГИЛ обстреливали Израиль со стороны Синайского полуострова, а израильская разведка арестовывала активистов группировки в Израиле и на территории Палестинской автономии.

«Детали»