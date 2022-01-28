Евросоюз допускает отключение РФ от SWIFT и остановку «Северного потока-2» в случае агрессии против Украины

Исключение России из системы SWIFT и остановка «Северного потока-2» входят в число возможных санкций, которые Евросоюз рассматривает для применения в случае вторжения РФ на Украину, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN.

В материале, опубликованном на сайте телеканала, приводятся слова фон дер Ляйен о том, что никакие варианты санкций не исключены из обсуждения.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Германии готовы включить проект «Северный поток-2» в список антироссийских санкций, если Россия вторгнется на Украину.