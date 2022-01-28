«Это грустно»: звезда «Друзей» сообщила об уходе дочери

Звезда сериала «Друзья» и слэшера «Крик» посетила популярное ток-шоу Эллен ДеДженерис. Во время интервью актриса рассказала о непростом текущем положении, связанном с ее дочерью.

Кокс рассказала, что Коко окончила школу и собирается поступить в колледж, но учебные заведения в родном штате ее не интересуют.