«Это грустно»: звезда «Друзей» сообщила об уходе дочери

Звезда сериала «Друзья» и слэшера «Крик» посетила популярное ток-шоу Эллен ДеДженерис. Во время интервью актриса рассказала о непростом текущем положении, связанном с ее дочерью.
Кокс рассказала, что Коко окончила школу и собирается поступить в колледж, но учебные заведения в родном штате ее не интересуют.
«Она собирается уехать как можно дальше от Лос-Анджелеса. Мы так близки, но она просто не может дождаться, чтобы уйти и жить самостоятельно. Это грустно. Есть люди, у которых синдром опустевшего гнезда, и моя сестра буквально сошла с ума, когда ее второй ребенок съехал», — рассказала Кортни.
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