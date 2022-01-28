ЕC готовит санкции против газового сектора России — FT

Страны Евросоюза и Британия при поддержке США готовят пакет санкций против новых газовых проектов России. Эти меры могут быть введены в случае вторжения на Украину, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, введение этих санкций значительно сократит финансирование и поставку технологий для новых российских проектов в газовой сфере. Кроме того, источники утверждают, что «газовый» пакет будет только частью более масштабных экономических санкций. Их степень жесткости будет зависеть от масштаба «российского наступления».

Как отмечает издание, это первый раз, когда Европа допустила возможность нанести удар по газовому сектору, в котором 40% топлива поступают из России.