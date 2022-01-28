Може означати останнє приготування до нападу: до кордону України направили медичні підрозділи РФ » ДНК-тест доказал, то, что раньше знали историки: филистимляне произошли из Европы Анализ древних костей из Ашкелона показывает, что библейские враги израильтян пришли из Европы.Исследователи утверждают, что древние кости, раскопанные в Израиле и проанализированные в Германии, могут раскрыть загадку происхождения филистимлян, и впервые предоставили доказательства европейского происхождения библейского народа. Выводы, связанные с ветхозаветной врагом древних израильтян, были опубликованы в среду в журнале Science Advances, и названы «экстраординарными» одним из участвующих археологов. Многие знакомы с филистимлянами по библейской истории Голиафа, гигантского филистимского воина, убитого слабым Давидом и его пращой в долине Элла, как сказано в Книге Самуила. Считается, что филистимляне прибыли в регион в XII веке до нашей эры, однако у исследователей не было никаких доказательств того, что они родом из других мест. В библейских и древнеегипетских текстах указывалось, что их происхождение исходит от «моря», в то время как их стили строительства и керамика предполагали влияние Эгейского моря. «Идея, что филистимляне были иммигрантами, была чем-то, что мы никогда не могли доказать раньше», — сказал Даниэль Мастер, директор экспедиции Леона Леви в Ашкелон и глава археологической группы. Используя передовые технологии, эксперты проанализировали кости бронзового и железного веков, найденные в Ашкелоне, говорит исследователь Михаль Фельдман из Института естествознания имени Макса Планка в Йене, Германия. «Когда мы сравнили родословную двух (периодов), используя данные генома, мы увидели, что филистимляне, люди железного века, имеют наследственный компонент, которого не было у людей бронзового века, которые жили там раньше», — сказала она. «И этот наследственный компонент, кажется, европейского происхождения». По словам Мастера, открытие является «экстраординарным». «Археологи в этом мире уже 150 лет бьются над этим вопросом», — сказал он. «Теперь, когда у нас есть результаты генетического теста, которые показывают наличие европейского штамма ДНК в Ашкелоне в XII веке (до н.э.), мы можем наконец сказать — напрямую, физически — что эти люди были иммигрантами». В 2013 году экспедиция Мастера обнаружила филистимское кладбище в Ашкелоне, где удалось собрать множество образцов, но только последние научные разработки позволили извлечь ценную информацию из костей. «Мы смогли сделать это сейчас благодаря технологическим достижениям в области генетики — методам секвенирования и обогащения ДНК, которые не были доступны ранее», — сказала Фельдман. Хотя их происхождение можно проследить до «Европы и, вероятно, Южной Европы», исследователи «все еще не имеют достаточно данных, чтобы сузить круг», — добавила она. Причины миграции филистимлян к солнечным ближневосточным берегам того, что сегодня представляет собой Израиль и сектор Газы, остаются неясными, однако результаты тестов ДНК подкрепляют литературное повествование о переходах позднего бронзового века. «В 13-м веке (до н.э.) цивилизация рушилась, рушилась по всему восточному Средиземноморью, и очень вероятно, что жители разбегались повсюду», — сказал Мастер. «Раньше мы никогда не были в состоянии отследить эти группы, и поэтому возможность отследить группу, прибывающую с Запада, вплоть до такого места, как Ашкелон, является первой». Сыграв свою роль враждебных «других» для библейских евреев, филистимляне были полностью истреблены вавилонянами примерно в 600 году до нашей эры. Из библейских описаний диких мародеров вытекает современное слово «Палистин»,которым в то время означало «человек без культуры и нравов». Слово «филистимлянин» также трансформировалось на протяжении веков в греческих, римских и еврейских текстах, создавая географический термин «Палестина». https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/210803