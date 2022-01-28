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Disney+ готовит «взрывающий мозг» трейлер «Оби-Вана Кеноби»

Уже скоро: Disney+ готовит «взрывающий мозг» трейлер «Оби-Вана Кеноби»

Студия Disney снимает новый сериал по вселенной «Звездных войн». Проект «Оби-Ван Кеноби» расскажет о жизни наставника Энакина Скайуокера. К исполнению главной роли вернется Юэн МакГрегор.

В «Оби-Ване Кеноби» снимется и звезда «Книги Бобы Фетта» Рори Росс. Актер сообщил, что очень скоро публике представят первый трейлер.

«Это будет потрясающе. Это будет очень, очень круто. Сериал покажет, что случилось с Оби-Ваном после его битвы с Энакином. Это просто взорвет мозг фанатам. Lucasfilm пытается сделать фильм как можно более безупречным, чтобы, когда он выйдет, в нем не было того момента из «Игры престолов», где в углу стоит чашка кофе», — рассказал Росс порталу Film.

28 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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