США пообещали добиться остановки «Северного потока – 2» в случае вторжения России на Украину Минни Маус переодели из платья в брюки в целях толерантности » Disney+ готовит «взрывающий мозг» трейлер «Оби-Вана Кеноби» Студия Disney снимает новый сериал по вселенной «Звездных войн». Проект «Оби-Ван Кеноби» расскажет о жизни наставника Энакина Скайуокера. К исполнению главной роли вернется Юэн МакГрегор. Примечательно, что Дарт Вейдера сыграет Хайден Кристенсен, также известный по второй полнометражной трилогии «Звездные войны». Пока о сериале мало что известно, но выйдет он в 2022 году. В «Оби-Ване Кеноби» снимется и звезда «Книги Бобы Фетта» Рори Росс. Актер сообщил, что очень скоро публике представят первый трейлер. «Это будет потрясающе. Это будет очень, очень круто. Сериал покажет, что случилось с Оби-Ваном после его битвы с Энакином. Это просто взорвет мозг фанатам. Lucasfilm пытается сделать фильм как можно более безупречным, чтобы, когда он выйдет, в нем не было того момента из «Игры престолов», где в углу стоит чашка кофе», — рассказал Росс порталу Film.