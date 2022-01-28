Через заборону абортів у Польщі померла вагітна двійнею жінка

У Польщі померла вагітна двійнею жінка, якій місцеві лікарі відмовились робити аборт. Про це повідомив польський телеканал TVN24.

37-річна Агнешка, яка була на першому триместрі вагітності (до 13 тижня), ще 21 грудня потрапила до лікарні із сильними болями у животі та блювотою. З’ясувалося, що у неї завмер один плід із двійні, але через законодавчі заборони лікарі міста Ченстохов відмовились робити аборт, чекаючи поки плід помре сам.

Перший із близнюків помер 23 грудня, але легше жінці не стало – в Агнешки розвинувся сепсис, хоча цього, за словами родичів, в медичних документах лікарі ніде не вказали. Після смерті першої дитини було вирішено чекати, оскільки хоч і невеликий, але шанс врятувати другу дитину був. По суті жінка носила в собі мертвий плід ще майже тиждень, поки 29-грудня не помер другий з близнюків.

23 січня у пацієнтки, яка до того часу перебувала в лікарні, зупинилося серце, але її реанімували. Проте вже наступного дня більшість органів перестали функціонувати і 25 січня жінка померла. За словами рідних, лікарня максимально ускладнила зв’язок із пацієнткою, довго не дозволяла ознайомитися з медичною документацією.

«І ще один ганебний факт – це ручне витягання загиблих плодів, яке провели аж через 2 дні. Тобто весь цей час усередині Агнешки розкладалися тіла ненароджених синів. При цьому лікарі не забули покликати священика, щоб той прочитав у палаті молитву і влаштував похорон дітей», — стверджують родичі.

У загиблої жінки залишилися троє дітей. Прокуратура розпочала розслідування трагедії, зараз проводяться допити лікарів та рідних загиблої.

Від 1993 року у Польщі заборонено переривання вагітності за бажанням жінки. Серед винятків, коли аборт все-таки дозволявся законом, були генетичні вади плоду, зґвалтування, загроза життю та здоров’ю матері. У жовтні 2020 року Конституційний Суд визнав незаконними аборти, зроблені через патологію розвитку плоду.

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