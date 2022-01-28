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2 млрд евро Лондон выделит Киеву на ракетные корабли, тральщики и фрегат

Соглашение между правительствами Украины и Великобритании ратифицировала 27 января Верховная Рада. Документ предусматривает финансирование в размере 1,7 млрд фунтов стерлингов для закупки и обслуживания:

  • двух противоминных кораблей,
  • восьми ракетных кораблей совместного производства,
  • фрегата.

Также планируется поставка и модернизация вооружения для имеющихся судов. Кроме того, британцы будут оказывать консультационно-техническую поддержку в сфере строительства военно-морской инфраструктуры.

Соответствующий проект закона № 0143, которым ратифицировано рамочное соглашение Киева и Лондона относительно официальной кредитной поддержки развития возможностей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, сегодня поддержал парламент.

Напомним, соглашение стороны подписали 12 ноября 2021 года в Лондоне. 1,7 млрд. фунтов стерлингов или эквивалент в долларах или евро, потратят на финансирование реализации государственного инвестиционного проекта по поставке противоминных кораблей, ракетных катеров, фрегата, доставки и установки систем вооружения на существующие корабли.

https://racurs.ua/n166280-2-mlrd-evro-london-vydelit-kievu-na-raketnye-korabli-tralschiki-i-fregat.html

28 января, 2022 | Category: Мир, Новости, Украина
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