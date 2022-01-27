 
«  
  »

Звезда сериала «Мелроуз Плейс» Морган Стивенс найден мертвым

Кадр: сериал «Мелроуз Плейс»

Умер американский актер Морган Стивенс, наиболее известный по сериалу «Мелроуз Плейс». Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что 70-летнего артиста не видели и не слышали в течение нескольких дней, после чего сосед вызвал полицию. Стражи порядка нашли Стивенса мертвым на кухне в его доме 26 января. Предварительно, смерть мужчины наступила по естественным причинам.

Морган Стивенс родился 16 октября 1951 года в городе Ноксвилл. Широкому зрителю он известен по таким сериалам, как «Мелроуз Плейс» и «Слава». Последней работой звезды стала роль в шоу «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски».

27 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  