Звезда сериала «Мелроуз Плейс» Морган Стивенс найден мертвым

Умер американский актер Морган Стивенс, наиболее известный по сериалу «Мелроуз Плейс». Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что 70-летнего артиста не видели и не слышали в течение нескольких дней, после чего сосед вызвал полицию. Стражи порядка нашли Стивенса мертвым на кухне в его доме 26 января. Предварительно, смерть мужчины наступила по естественным причинам.

Морган Стивенс родился 16 октября 1951 года в городе Ноксвилл. Широкому зрителю он известен по таким сериалам, как «Мелроуз Плейс» и «Слава». Последней работой звезды стала роль в шоу «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски».