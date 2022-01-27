За схемою закупівлі вугілля у РФ та в ОРДЛО стояли Коломойський та Медведчук — Чорновол

Народна депутатка VIII скликання Тетяна Чорновол заявила, що Володимир Зеленський намагається звинуватити Петра Порошенка в тому, у чому сам винен, а саме у закупівлі вугілля з Росії та ОРДЛО.

Про це вона розповіла в ефірі “Прямого”.

Вона зазначила, що в “країна Зеленського” закуповували вугілля з Росії та ОРДЛО. У цій “схемі” головними рушіями були “Коломойський та Медведчук”.

На схемі з боку України сидів Коломойський, а з боку Росії – Медведчук. Це була спільна схема Коломойського і Медведчука в країні Зеленського. Тому дуже велике питання: чому справа тоді проти п’ятого президента, якщо є схеми з “кривавим вугіллям”, якщо є Коломойський, є Медведчука, є дуже велика маржа і дуже великі заробітки? І все це відбувається в країні Зеленського, і це призвело до нинішньої кризи в енергетиці. Так чому тоді кримінальна справа не проти шостого президента, чому не проти Зеленського? І є питання: як Зеленський не боїться переслідувати Порошенка за ті речі, в яких винен він? Адже це колись прилетить і йому. Тетяна Чорновол

Нагадаємо, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах Україна відновила закупівлю вугілля з Росії й ОРДЛО.