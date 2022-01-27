Виновницей развода Момоа сделали Эмилию Кларк

По крайней мере, в этом убеждены сотни поклонников «Игры престолов» в целом и Джейсона Момоа с Эмилией Кларк в частности. Официальной причиной развода звезды «Аквамена» и его жены Лизы Боне после 16 лет отношений якобы является усталость. Но не все фанаты верят своему Кхалу.

«Я чувствую, что теперь они собираются начать встречаться, когда он разведется окончательно. Это то, что вы делаете с женатым мужчиной? Публикуете такие посты для миллионов людей. И такой комментарий!» — возмущаются поклонники в Сети, вспоминая общее фото Кларк и Момоа.

Французское издание LaLibre в свою очередь твердит, что именно этот скандальный снимок, а также частые визиты Момоа к Кларк, когда актер заезжал в Великобританию, могли стать причиной «подрыва» брака Джейсона и Лизы: