 
«  
  »

В случае вторжения в Украину США введут санкции против руководства РФ

Администрация США в случае нападения РФ на Украину намерена ввести санкции, которые затронут экономические интересы российского руководства, заявила в среду представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, ограничения будут нацелены «против интересов в сфере бизнеса и экономики президента Путина и членов российского правительства». Псаки отметила, что разрабатывая санкции, США «никогда не исключают какие бы то ни было варианты». В то же время, по ее словам, не все меры, о которых узнают СМИ, обязательно будут претворены в жизнь.

27 января, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  