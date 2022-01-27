Ученые отрезали лягушкам лапы и сумели отрастить новые США не позволят запустить «Северный поток-2» при обострении ситуации на Украине » В случае вторжения в Украину США введут санкции против руководства РФ Администрация США в случае нападения РФ на Украину намерена ввести санкции, которые затронут экономические интересы российского руководства, заявила в среду представитель Белого дома Джен Псаки. По ее словам, ограничения будут нацелены «против интересов в сфере бизнеса и экономики президента Путина и членов российского правительства». Псаки отметила, что разрабатывая санкции, США «никогда не исключают какие бы то ни было варианты». В то же время, по ее словам, не все меры, о которых узнают СМИ, обязательно будут претворены в жизнь.