В Израиле дружественным огнем ранили двух солдат

Два солдата армии обороны Израиля пострадали от дружественного огня при поимке наркоторговцев на границе с Египтом. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства в официальном Twitter-аккаунте.

«Во время пресечения попытки контрабанды военнослужащими Армии обороны Израиля и израильской пограничной полиции на границе с Египтом двое бойцов израильской пограничной полиции были ранены в результате ошибки в опознании, что привело к стрельбе в обе стороны», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате операции против наркоторговцев были изъяты 400 килограммов наркотиков на сумму более 8 миллионов шекелей (более 2,5 миллиона долларов). Пресс-служба также сообщила, что за прошедшие сутки было совершено девять попыток контрабанды наркотических средств, при предотвращении которых также происходили перестрелки с подозреваемыми.