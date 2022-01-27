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В Беларуси количество политзаключенных превысило тысячу человек

В Беларуси в список политзаключенных правозащитники включили еще 12 человек, таким образом количество осужденных за свои взгляды составило 1007, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Политзаключенными признаны:

• Руслан Синчуков,
• Николай Бердников,
• Анатолий Выдрин,
• Дмитрий Цыб,
• Николай Белозеров,
• Николай Ковалевский,
• Никита Полеонок,
• Андрей Коробов,
• Николай Витиков,
• Олег Коновалов,
• Андрей Мышковец,
• Артем Жернак.

Большая часть осужденных попала под политически мотивированное уголовное преследование в связи событиями, которые развернулись во время и после кампании по выборам президента Беларуси в 2020 году, отмечают правозащитники.

Тысячи задержанных участников протестов по всей стране были целенаправленно подвергнуты пыткам и другим видам жестокого, бесчеловечного и унижающего обращения. Правозащитный центр «Вясна» задокументировал более 1000 свидетельств жертв пыток. Многие судебные процессы по политически мотивированным уголовным делам проходят в закрытом режиме, на них не допускают журналистов, правозащитников и представителей общественности. Приговоры, которые выносятся в отношении участников мирных акций и людей, задержанных случайно, без причин, не выдерживают никакой критики.

27 января, 2022 | Category: Мир, Новости
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