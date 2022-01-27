В Беларуси количество политзаключенных превысило тысячу человек

В Беларуси в список политзаключенных правозащитники включили еще 12 человек, таким образом количество осужденных за свои взгляды составило 1007, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Политзаключенными признаны:

• Руслан Синчуков,

• Николай Бердников,

• Анатолий Выдрин,

• Дмитрий Цыб,

• Николай Белозеров,

• Николай Ковалевский,

• Никита Полеонок,

• Андрей Коробов,

• Николай Витиков,

• Олег Коновалов,

• Андрей Мышковец,

• Артем Жернак.

Большая часть осужденных попала под политически мотивированное уголовное преследование в связи событиями, которые развернулись во время и после кампании по выборам президента Беларуси в 2020 году, отмечают правозащитники.

Тысячи задержанных участников протестов по всей стране были целенаправленно подвергнуты пыткам и другим видам жестокого, бесчеловечного и унижающего обращения. Правозащитный центр «Вясна» задокументировал более 1000 свидетельств жертв пыток. Многие судебные процессы по политически мотивированным уголовным делам проходят в закрытом режиме, на них не допускают журналистов, правозащитников и представителей общественности. Приговоры, которые выносятся в отношении участников мирных акций и людей, задержанных случайно, без причин, не выдерживают никакой критики.