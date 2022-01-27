Ученые отрезали лягушкам лапы и сумели отрастить новые

Исследователи двух университетов — Тафтского и Гарвардского — провели эксперимент по отращиванию новых конечностей взамен утраченных. «Добровольцами» в исследовании были лягушки. Ученые надеются, что их работа в дальнейшем позволит отрастить утраченную конечность и человеку. Эксперимент описан в журнале Science Advances.

Напомним, регенерация возможна лишь у некоторых видов живых существ. Большинство — включая и людей, отращивать новые конечности взамен утраченных, не способны, образуется рубцовая ткань.

Экспериментаторы удаляли лягушкам лапы. На культи надевали колпачки, наполненные белковым гелем с пятью препаратами, которые подавляли воспаление, улучшали выработку коллагена, чтобы не было рубца, и стимулировали рост нервных волокон, кровеносных сосудов и мышц. В итоге за 18 месяцев лягушки отрастили почти полноценные новые лапы, правда, без перепонок между пальчиков.

Затем исследователи изучили механизмы, с помощью которых кратковременное вмешательство могло привести к долгосрочному росту. В течение первых нескольких дней после использования колпачка они обнаружили активацию молекулярных путей, которые играют важную роль при развитии эмбриона, позволяя телу принять нужную форму. По всей видимости, активация приводила к тому, что рост и организация тканей происходили в конечности самостоятельно, как у эмбриона, без постоянной поддержки препаратами извне.

Теперь ученые хотят выяснить, насколько эффективно такое лечение будет для млекопитающих, включая и человека.