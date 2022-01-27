У Молдові прогнозують потік біженців з України у разі наступу РФ

Директор Служби інформації та безпеки Молдови Олександр Єсауленко заявив, що його країна відстежує ситуацію в регіоні та готується до розвитку будь-якого сценарію. Кишинів допомагатиме стратегічним партнерам у разі ескалації конфлікту та готується до можливої ​​хвилі біженців з України.

Про це повідомляє видання “Главком”.

“Ми відстежуємо ситуацію і вона перебуває в епіцентрі нашої уваги, але важливо зберігати спокій. Те, про що ми говорили на засіданні, стосувалося того, що необхідно виявити проактивність у дії. Тобто ми маємо співпрацювати та мати тіснішу взаємодію з Україною. У тому числі виходячи з можливих асиметричних ризиків у разі ескалації конфлікту. Насамперед можливі міграційні потоки та потоки біженців та надання допомоги стратегічним партнерам”, – наголосив Єсауленко.

За словами директора молдавської спецслужби, російські окупанти роблять дії й в їхній країні. Вони посилили охорону військового складу у Ковбасній у Наддніпрянщині.

Коментуючи сценарій військових дій Росії, який передбачає просування кремлівських військ через південь і аж до Молдовського Придністров’я, Єсауленко зазначив, що не можна недооцінювати східних сусідів.

“Хочеться вірити в те, що дипломатія переможе, але ми маємо бути готові до розвитку будь-якого сценарію”, – сказав він.