У Брэда Питта тайный роман со шведской певицей Люкке Ли (фото)

В западных СМИ на этой неделе появились слухи о новом романе Брэда Питта. По предположениям репортеров, встречается актер со шведской певицей Люкке Ли, известной хитом I Follow Rivers. Вместе пару папарацци еще не засняли, но в аккаунте @deuxmoi, где публикуют звездные слухи, появлялась информация, что Брэда и Люкке видели вместе в ресторане Mother Wolf в Голливуде. У таблоидов нашлись и свои «доказательства» романа. Так, издание The Sun сообщает, что Брэд и Люкке живут в трех минутах езды друг от друга, что помогает им «тайно встречаться».

Брэд и Люкке смогли так легко остаться незамеченными, потому что они соседи, — заявил инсайдер.

Брэд Питт

По слухам, Люкке живет в соседнем доме, купленном за 1,85 миллиона долларов в 2018 году на имя ее бывшего бойфренда Джеффа Баскера, сообщает The Sun. У пары есть общий сын Дион, который появился на свет в 2016 году.

По данным источников, Питт начал проводить время с певицей еще в середине 2021 года.

Бывшая жена Питта, Анджелина Джоли, также является его соседкой — ее дом находится в пяти минутах ходьбы от особняка актера. Джоли специально приобрела бывший дом известного голливудского режиссера Сесила Б. ДеМилля, чтобы она и дети жили рядом с Питтом.

Я хотела, чтобы их дом был рядом с домом их отца,

— объяснила она покупку в интервью Vogue.