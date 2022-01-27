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США не позволят запустить «Северный поток-2» при обострении ситуации на Украине

Администрация США не допустит ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» в случае дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс в эфире радиостанции National Public Radio.

По его словам, если Россия «тем или иным путем вторгнется на Украину», то реализация «Северного потока-2» «не сдвинется с места».

Прайс подчеркнул, что пока трубопровод не запущен, это дает возможность администрации США вместе с властями Германии оказывать давление на Россию.

27 января, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина
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