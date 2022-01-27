США и НАТО отвергли ультиматум Кремля

США и НАТО отвергли ключевые требования российского ультиматума по гарантиям безопаcности, включая отказ от расширения НАТО и вступления в блок Украины и Грузии.«Мы сохраним принцип открытых дверей» альянса, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, комментируя письменный ответ, который в среду вечером доставил в здание МИДа посол Джон Салливан.

Он добавил, что Россия не может диктовать, какие страны могут или не могут вступать в НАТО (цитата по Bloomberg).

В то же время, американский ответ содержит и ряд «весьма позитивных» моментов, сказал Блинкен: «Мы указали на сферы, где, по нашему мнению, мы могли бы укрепить безопасность для всех, включая Россию».

«Мы открыты к диалогу и предпочитаем дипломатию», — сказал глава Госдепа, добавив, что теперь решение за российской стороной, при этом США рассматривают «все варианты» санкций в случае эскалации вокруг Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, проводивший пресс-конференцию вскоре после Блинкена, подтвердил: блок не откажется от принципа «открытых дверерй».

НАТО, по словам Столтенберга, готово обсуждать вопросы размещения ракет, контроля над вооружениями и прозрачности военных учений, а также предлагает установить прямую линию связи и возобновить работу совета Россия-НАТО.

Альянс будет усиливать свое присутствие в Черном и Балтийском морях, ждет от Москвы «немедленной деэскалации» и требует вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии, где они «размещены без согласия» этих стран, заявил он.

Ответ США на предложенные Москвой гарантии безопасности не может удовлетворить Россию и не может быть принят, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Он добавил, что Россия подготовит ответ после консультаций с союзниками, в том числе Китаем.