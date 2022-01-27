“Слуга народу” Мазурашу: Зеленський не підтримує членство в НАТО і готує грунт для позаблокового статусу

Президент України Володимир Зеленський не підтримував вступ України в НАТО, коли був кандидатом у президенти. Але тепер Зеленський має вдавати, що він підтримує членство в Альянсі, оскільки зобов’язання щодо вступу України до ЄС та НАТО були внесені у Конституцію.

Про це сказав народний депутат з фракції “Слуга народу” Георгій Мазурашу в ефірі UkrLive.

Мазурашу зауважив, що гучні вимоги Зеленського до союзників мають показати українцям, що в НАТО Україну не чекають. У такий спосіб влада готує суспільну думку для повернення позаблокового статусу – вважає депутат.

“Хотів сказати з приводу НАТО. Не секрет, що Володимир Зеленський, коли був кандидатом в президенти, не йшов на цю посаду з прапором, що ми йдемо до вступу в НАТО. Це всі знають”, – сказав Мазурашу.

“Чому у нього змінилася позиція? Тому що він став президентом України, а в Конституцію вписали, у попередньому скликанні у 2019 році внесли зміни, і з нейтрального помінявся курс на НАТО. Він мусить як президент і гарант Конституції, яка чинна, говорити про НАТО”, – додав депутат.

“Тепер, коли в суспільстві збільшився відсоток (без Криму і частини Донбасу) за соцопитуванням тих наших громадян, які ніби підтримують вступ до НАТО, президент, на моє відчуття, загострив це питання, тобто почав говорити ледь не ультимативно: «Ну що, берете нас в НАТО чи не берете, для того, щоб показати суспільству, що насправді НАТО нас не чекає. Щоб утворювати підгрунтя для зворотніх змін”, – вважає Мазурашу.

“Зміни до Конституції у 2019 році були внесені без відповідного мандату від народу. Я вже не раз казав, що в попередньому скликанні не було триста плюс депутатів, які прийшли в парламент з програмними пунктами, що вони мають намір внести зміни до Конституції і поміняти статус з нейтрального на вступ до НАТО”, – сказав Мазурашу.

“Але ми не можемо зараз, у нас напевно немає можливості в парламенті внести зворотні зміни, хоча особисто я за нейтральний статус, і я готовий був проголосувати за такі зміни в Конституції. Вважаю, що нам найкраще бути нейтральною країною і зберігати позаблоковість. І референдум ми на даному етапі не можемо проводити, тому що в нас немає Криму і частини Донбасу», – додав представник “Слуг народу”.