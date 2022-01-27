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Шварценеггера будут судить за ДТП

«Обратилась к адвокату»: устроенное Шварценеггером ДТП не спустят на тормозах

Хабиба Муминова оказалась водителем машины, в которую Арнольд Шварценеггер влетел на своем роскошном внедорожнике в прошлую пятницу. Несмотря на то, что полиция видит именно «Терминатора» виновником аварии, ему даже не выписали штраф. И Хабиба не намерена с этим мириться.

«Удар был настолько сильным, что мне показалось, что я сломала позвоночник. Сейчас у меня болит позвоночник и спина от плеча по левому боку. Моя машина сильно повреждена, я не смогу возить пациентов по городу, не знаю, как мне работать. Я уже обратилась к адвокату за юридической консультацией».

27 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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