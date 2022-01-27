Рон Перлман набросился на критикующих «Не смотрите наверх» В Windows 11 появятся Android-приложения » Шварценеггера будут судить за ДТП Хабиба Муминова оказалась водителем машины, в которую Арнольд Шварценеггер влетел на своем роскошном внедорожнике в прошлую пятницу. Несмотря на то, что полиция видит именно «Терминатора» виновником аварии, ему даже не выписали штраф. И Хабиба не намерена с этим мириться. Девушка призналась, что является фанаткой Шварценеггера, и первой мыслью после ДТП, когда она узнала, что пострадала из-за Арнольда, было: «Благослови его господь». Однако собственное здоровье для Муминовой важнее, чем кинокумиры детства. В этом она призналась в беседе с TMZ «Удар был настолько сильным, что мне показалось, что я сломала позвоночник. Сейчас у меня болит позвоночник и спина от плеча по левому боку. Моя машина сильно повреждена, я не смогу возить пациентов по городу, не знаю, как мне работать. Я уже обратилась к адвокату за юридической консультацией».