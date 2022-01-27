Рон Перлман набросился на критикующих «Не смотрите наверх»

Фильм «Не смотрите наверх» с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс стал очень спорным релизом стримингового сервиса Netflix. Публика разделилась на два лагеря.
Рон Перлман хоть и сыграл в ленте роль третьего плана, но его вывели из себя оценки прессы.
«Пошли вы на ***», — взорвался актер на интервью The Indeptndent.
Немного остыв, Рон пояснил, что сегодня контент оценивают только сами зрители, а журналисты, ставя плохие оценки, пытаются привлечь к себе внимание и вернуть утраченную значимость.
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