Рон Перлман набросился на критикующих «Не смотрите наверх»

Фильм «Не смотрите наверх» с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс стал очень спорным релизом стримингового сервиса Netflix. Публика разделилась на два лагеря.

Зрители в восторге от нового фильма, интернет пестрит положительными отзывами. А вот кинокритики новинку не оценили — на Rotten Tomatoes у «Не смотрите наверх» стоит рейтинг в 55%.

Рон Перлман хоть и сыграл в ленте роль третьего плана, но его вывели из себя оценки прессы.

«Пошли вы на ***», — взорвался актер на интервью The Indeptndent.

Немного остыв, Рон пояснил, что сегодня контент оценивают только сами зрители, а журналисты, ставя плохие оценки, пытаются привлечь к себе внимание и вернуть утраченную значимость.