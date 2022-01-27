 
«  
  »

Рон Перлман набросился на критикующих «Не смотрите наверх»

«Пошли вы»: Рон Перлман набросился на критикующих «Не смотрите наверх»

Фильм «Не смотрите наверх» с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс стал очень спорным релизом стримингового сервиса Netflix. Публика разделилась на два лагеря.

Рон Перлман хоть и сыграл в ленте роль третьего плана, но его вывели из себя оценки прессы.

«Пошли вы на ***», — взорвался актер на интервью The Indeptndent.

Немного остыв, Рон пояснил, что сегодня контент оценивают только сами зрители, а журналисты, ставя плохие оценки, пытаются привлечь к себе внимание и вернуть утраченную значимость.

27 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  