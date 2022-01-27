«Роман с камнем» — Сальма Хайек поделилась с подписчиками кадром с отдыха на море Нидерланды в ЕСПЧ: Пассажиры MH17 в момент катастрофы лайнера находились под юрисдикцией России » Ремейк «Белоснежки» вывел из себя Питера Динклейджа Студия Disney в 2022 году планирует начать съемки ремейка «Белоснежки», а главную героиню сыграет латиноамериканская актриса Рэйчел Зеглер. Режиссером стал ответственный за «Нового Человека-паука» Марк Уэбб. Пока неясно, какими будут гномы в новом фильме, но они уже не нравятся Питеру Диклейджу. Звезда «Игры престолов» считает, что стереотипные гномы уже слишком заезжены. При этом Питер одобряет выбор актрисы для главной роли. «Не хочу никого обидеть, но я был ошеломлен, когда они с гордостью объявили о том, что взяли латиноамериканскую актрису на роль Белоснежки. Вы пытаетесь быть заметными и толерантными, но в то же время все еще рассказываете эту чертову историю о семи гномах, живущих вместе в одной пещере. Какого хрена?» — цитирует Динклейджа Variety.