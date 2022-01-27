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Ремейк «Белоснежки» вывел из себя Питера Динклейджа

Ремейк «Белоснежки» вывел из себя Питера Динклейджа

Студия Disney в 2022 году планирует начать съемки ремейка «Белоснежки», а главную героиню сыграет латиноамериканская актриса Рэйчел Зеглер. Режиссером стал ответственный за «Нового Человека-паука» Марк Уэбб.

При этом Питер одобряет выбор актрисы для главной роли.

«Не хочу никого обидеть, но я был ошеломлен, когда они с гордостью объявили о том, что взяли латиноамериканскую актрису на роль Белоснежки. Вы пытаетесь быть заметными и толерантными, но в то же время все еще рассказываете эту чертову историю о семи гномах, живущих вместе в одной пещере. Какого хрена?» — цитирует Динклейджа Variety.

27 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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