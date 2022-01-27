«Развлекала их по ночам»: Бритни Спирс раскрыла неприятные подробности опеки

В сентябре прошлого года с Бритни Спирс была снята опека отца, которая длилась тринадцать лет. Певица не может нарадоваться этому, о чем постоянно напоминает в Instagram роликами с зажигательными танцами в своем исполнении. Накануне звезда опубликовала очередной такой перформанс, но сопроводила его откровениями о своей прошлой жизни.

Бритни Спирс показала видео, в котором танцует в фиолетовом боди с прозрачными вставками. Судя по подписи к ролику, под опекой отца ей пришлось нелегко.

«Люди не знают этого, но когда я работала в Вегасе, мне никогда не разрешали ходить в спа. Они не хотели, чтобы я пила кофе, или чай. Поэтому мои друзья из дома приходили в спа, пили шампанское. Я была неудачницей, которая работала и развлекала их по ночам, — рассказала певица. — Так что, в этот прекрасный день на Мауи, я здесь, чтобы напомнить им всем, что обращение с равным человеком не требует многого. Просто уважения!»