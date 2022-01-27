Прогноз погоды на выходные 29–30 января: второй месяц зимы прощается мокрым снегом

В последние январские выходные украинцев ждут небольшие морозы и затянутое облаками небо. В субботу в большинстве регионов обойдется без осадков, а вот в воскресенье, по данным Sinoptik.ua, ожидается мокрый снег. Он будет то затихать, то усиливаться — учитывайте это, планируя уикенд.

Погода в субботу

Днем 29 января на большей части территории Украины установится температура около 0 °С. Только в Николаевской и Одесской областях термометры покажут до +3–5 °С. В южных, центральных и западных регионах днем будет облачно, но осадков не предвидится. На севере и востоке Украины весь день с перерывами будет идти мелкий дождь со снегом. Ночью осадки в виде мокрого снега ожидаются во всех регионах Украины, температура воздуха также составит около 0 °С. Погода на выходные будет почти безветренной (не более 5 м/с), возможно усиление ветра до 6–7 м/с.

Погода в воскресенье

Днем 30 января снегом накроет уже все области. На западе, в центре и на севере мелкий снег начнется утром и с перерывами будет идти до позднего вечера. В восточных и южных областях снежить будет временами, а интенсивность осадков будет слабее, чем на остальной территории Украины. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах -1–2 °С, но из-за высокой влажности будет ощущаться холоднее — обязательно надевайте перчатки. Ночью придут слабые и умеренные морозы. Так, на Западной Украине столбики термометров опустятся до -1–3 °С (в Черновицкой и Житомирской областях — до -5 °С), в Харьковской и Сумской областях — до -6-7 °С, в остальных регионах — до -4–5 °С.

Погода на понедельник

Закончится январь слабыми и умеренными морозами практически во всех регионах, кроме южных. В западных и восточных областях средняя температура составит -1–3 °С, в северных и центральных — -2–4 °С. В Одесской, Херсонской и Николаевской областях ожидается до +2 °С. Погода в начале недели будет снежной: мелкий снег и дождь со снегом придут во все регионы, так что зонтик в сумке или рюкзаке не будет лишним.

Погодные приметы наших предков

День Петра-полукорма (29 января) считался серединой зимы. Если стоял трескучий мороз, ждали жаркого лета, а если выла метель — готовились к сильным дождям с мая по сентябрь. Также всегда проверяли, откуда дует ветер: если с севера, в ближайшие недели должно было прийти похолодание. Если на Антона-перезимника (30 января) погода была теплой, ждали скорых морозов, но при этом раннюю весну. А ночью обязательно смотрели на небо — чем больше облаков, тем богаче должен был быть урожай зерновых.