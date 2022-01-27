По-настоящему богатый человек во времена Первого Храма — рассказали археологи

Капители (венцы колонн) разной величины, украшавшие дворец царя, правителя Иерусалима или просто очень богатого человека, жившего в седьмом веке до н.э., прекрасно сохранились до сего дня.

Фото Рами Юдовина, Музей Израиля: Венцы колонн

В Библии мы находим описание венцов колонн храма Соломона: «И над столбами поставил венцы, сделанные на подобие ириса (вар.: лилии), так окончена работа над столбами» (3 Цар. 7:19; 7-22). Насколько известно, греческие капители в таком стиле появились позже иудейских.Кроме этого, артефакты в Старом Городе Иерусалима уникальны. Впервые были обнаружены уменьшенные модели венцов, служившие декоративным украшением перил окна или небольшого балкона.

Фото Рами Юдовина, Музей Израиля: Декоративные украшения перил окна

Находка свидетельствует о жизни Иерусалима после ассирийского вторжения (701 г. до н.э.) и датируется периодом правления от царя Хизкияу (Езекии) до царя Йошияу (Иосии). Кроме вышеперечисленных находок, археологи обнаружили комнату под названием «бейт а-кисе», которая представляла собой прямоугольное небольшое помещение, где находился резной унитаз, стоявший над глубоким резервуаром. На унитазе из известняка с отверстием в центре, по мнению учёных, вероятно проверивших его качество, было очень даже приятно сидеть.

Фото Йолли Шварц: Древний каменный унитаз

В древние времена «удобства», как правило, были на улице. Вышел из дома, выкопал ямку, справил нужду, закопал. С того времени многое изменилось, однако до сих пор далеко не у всех людей туалет находится в доме.

Фото Йолли Шварц: Древний каменный унитаз

В Вавилонском Талмуде 25:2 (III век) знаменитые раввины ведут спор о человеческом богатстве.Раби Тарфон утверждал, что поистине богат имеющий сто виноградников, сто полей и сто работников, обслуживающих его виноградники и поля. Ему не надо думать о пропитании семьи. И он спокойно может заниматься изучением Торы.Раби Меир скромно заявлял, что счастлив тот, кто доволен своей участью и не стремится приобрести больше, чем у него есть. Раби Акива, рассуждая о человеческом богатстве, возносит добродетели жены — именно они и есть настоящее богатство мужа. Однако раби Йоси с усмешкой говорил знаменитым еврейским учителям: «Не морочьте голову вашими глупостями. По-настоящему богатый человек — обладающий בית הכסא (туалетная с унитазом) рядом со своим обеденным столом». Вы будете смеяться, но всё-таки раби Йоси в чем-то прав. Ведь 2000 лет назад туалет в доме — показатель, по определению, богатого человека, у которого виноградники, поля, и жена, а возможно и две. Однако туалет в доме — не показатель телесного здоровья. Судя по исследованию экскрементов выгребной ямы, «счастливые» обладатели модной уборной VII века до н.э. страдали от кишечных заболеваний. Анализ пятнадцати образцов фекалий выявил четыре типа кишечных паразитов: Trichuris trichiura (власоглав), круглый червь, вызывающий трихоцефалёз; Taenia saginata (бычий/свиной цепень); Ascaris lumbricoides (круглый червь); Enterobius vermicularis (острицы). Стоит отметить, что это самое раннее свидетельство аскарид и остриц в паразитологии древнего Израиля.Без медикаментозного вмешательства инфекции, вызванные кишечными паразитами, очень сложно вылечить, особенно без соблюдения правил личной гигиены и без щелочных средств для мытья рук.Паразитарные инфекции с древнейших времён, особенно с развитием оседлого образа жизни и одомашнивания животных, мучали людей. Бычий/свиной цепень вызывает боль в животе, тошноту и диарею. Он передаётся только через говядину или свинину во время употребления в пищу сырого, соленого, сушеного или плохо приготовленного мяса Острицы передаются через фекальное загрязнение рук или воды.Вполне возможно, по требованию ассирийцев, захвативших Иудею, повысить урожайность, земледельцы стали использовать фекалии для удобрения почвы, что приводило к массовому заражению паразитами. К сожалению, немного найдено туалетных комнат в древнем Израиле. Самые ранние находки датируются поздним бронзовым веком (XV-XIII вв. до н.э.). Например, в Мегиддо и Хацоре во дворцах были обнаружены каменные стульчаки и выгребные ямы, соединённые с канализацией. Такие же унитазы были найдены в Иудее и Израиле периода позднего железного века II: в городе Давида (к примеру «дом Ахиэля»), в Рамат-Рахели и Лахише.

Фото Рами Юдовина: Дом Ахиэля

Проверка выгребной ямы в Мегиддо не выявила паразитов. Однако исследования города Давида показали высокую концентрацию яиц кишечных паразитов.

Фото Рами Юдовина: Унитаз времён первого Храма

В древнеегипетском папирусе Эберса (ок. 1550 г. до н.э.) содержится более 900 прописей лекарств для лечения болезней желудочно-кишечного тракта, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, нарушений слуха и зрения, разного рода инфекционных процессов и глистных инвазий. Египетские врачеватели пользовались мазями, пластырями, примочками, микстурами, клизмами и другими лекарственными формами. Основами для приготовления лекарств служили молоко, мёд, пиво, вода священных источников, растительные масла. Возможно, древние иудеи разработали законы о кашруте в том числе и для борьбы с паразитическими инфекциями.