Палубный беспилотник MQ-8C принял участие в боевом развертывании

U.S. Navy

ВМС США впервые применили разведывательный беспилотный вертолет MQ-8C Fire Scout в боевом развертывании. Как сообщает Northrop Grumman, это произошло 14 декабря на борту корабля ближней морской зоны «Милуоки».

Northrop Grumman разрабатывает MQ-8C с 2012 года. Испытания беспилотника завершились в 2015 году, а в 2019 ВМС США приняли его на вооружение. Военные хотят заменить им устаревшие MQ-8B, выполненные на базе легких вертолетов Schweizer 333.

MQ-8C представляет собой многоцелевой вертолет Bell 407, на который вместо кресел и традиционных бортовых систем установили системы дистанционного управления, разведывательную аппаратуру и дополнительные топливные баки. Беспилотный вертолет может находиться в воздухе до 12 часов и нести до 318 килограмм полезной нагрузки. Его дальность действия по каналу управления — 278 километров.

MQ-8C оснащен радиолокационной станцией с активной фазированной решеткой. Она позволяет ему с высокой точностью обнаруживать надводные цели на большом расстоянии. А во время испытаний в прошлом году на беспилотник устанавливали гидроакустические буи для поиска подводных лодок.

Военно-морские силы США впервые применили MQ-8C Fire Scout в боевом развертывании 14 декабря на борту корабля ближней морской зоны «Милуоки». Руководитель программы ВМС США по многозадачным тактическим беспилотным воздушным системам Эрик Содерберг сказал, что беспилотник оправдывает ожидания. Он нужен для совместной работы с палубными вертолетами MH-60R/S Seahawk, у которых нет радара. Fire Scout позволяет вести наблюдение за пределами радара корабля ближней береговой зоны.