овый фильм Педро Альмодовара с Пенелопой Крус уже на экране

С 3 февраля в украинских кинотеатрах стартуют показы нового фильма от «оскароносного тандема» Педро Альмодовара и Пенелопы Крус «Параллельные матери» (Madres paralelas).

Педро Альмодовар впервые запланировал «Параллельные матери» более 9 лет назад и рассказал о проекте Пенелопы Крус еще 7 лет назад, а роль Дженис всегда была закреплена за звездой «Вики Кристины Барселоны», «Возвращения» и четвертых «Пиратов Карибского моря». Кроме Крус, в фильме сыграла другая постоянная звезда Альмодовара – Росси Де Пальма вместе с Айтаной Санчес-Хихон, Исраэлем Элехальде, а также новым лицом европейского кино – Миленой Смит.

Главная героиня фильма «Параллельные матери» – фотограф Дженис (Пенелопа Крус) – живет в Мадриде, работая для испанского глянца. Ее ближайшая подруга – редактор одного из изданий, ее родина – в маленьком городке в другой части Испании. На одной из съемок Дженис знакомится с харизматичным археологом и общие интересы приводят к роману, а роман – к незапланированной беременности, которую Дженис не планирует прерывать. В больнице она знакомится со вчерашней школьницей Анной, у которой есть своя тайна и сложные отношения в семье. Судьбы двух женщин переплетаются самым невероятным образом.

В прошлом году картина была встречена овациями на кинофестивалях в Венеции и Нью-Йорке, а портал Rotten Tomatoes включил ее в престижную двадцатку картин с лучшими рецензиями года.