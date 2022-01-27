НАТО рассматривает возможности направить подразделения в Словакию

В НАТО обсуждают возможность направить подразделения в Словакию в качестве реакции на обострение ситуации на российско-украинской границе. Об этом, как пишет издание Pravda, заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

Он уточнил, что такое предложение находится «на столе переговоров».

«НАТО реагирует, и это логично. Когда мы видим, что происходит за нашими (словацкими) границами, логично рассуждать и в военном (плане), — отметил он. — Это часть планирования в сфере обороны при реакции на возникшую ситуацию, которая меняется ежедневно».

При этом, подчеркнул Корчок, пока никаких решений относительно данного вопроса не принято.

Ранее телеканал Sky News сообщал о планах Великобритании отправить военнослужащих в Словакию. The Daily Telegraph также писал, что Соединенное Королевство и США рассматривали возможность отправить по 1 тыс. военнослужащих в Болгарию, Венгрию и Румынию.