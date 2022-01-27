 
«  
  »

Молодость 50-летнего Джареда Лето на фото с голым торсом удивила фанатов

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето поделился фото с отдыха и удивил фанатов своей молодостью. Соответствующие фото и комментарии появились на его странице в Instagram.

50-летнего актера запечатлели на фоне моря в белых брюках и расстегнутой голубой рубашке. На размещенном кадре он демонстрирует спортивный голый торс. Его образ дополнили солнцезащитные очки. При этом на другом снимке он позирует в компании друзей на катере. Помимо этого, его сфотографировали без футболки в синих плавках и соломенной шляпе.

«Потерянные в раю», — подписал Лето пост, который набрал больше 665 тысяч лайков. Поклонники оценили вешний вид знаменитости в комментариях под серией кадров. «Просто напоминаю о том, что ему 50», «Самый красивый дед», «Джаред, ты выглядишь невероятно», «Почему он выглядит моложе меня?», «Какое тело!», «Все еще в шоке с его молодой внешности», — удивлялись они.

27 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  