Молодость 50-летнего Джареда Лето на фото с голым торсом удивила фанатов

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето поделился фото с отдыха и удивил фанатов своей молодостью. Соответствующие фото и комментарии появились на его странице в Instagram.

50-летнего актера запечатлели на фоне моря в белых брюках и расстегнутой голубой рубашке. На размещенном кадре он демонстрирует спортивный голый торс. Его образ дополнили солнцезащитные очки. При этом на другом снимке он позирует в компании друзей на катере. Помимо этого, его сфотографировали без футболки в синих плавках и соломенной шляпе.

«Потерянные в раю», — подписал Лето пост, который набрал больше 665 тысяч лайков. Поклонники оценили вешний вид знаменитости в комментариях под серией кадров. «Просто напоминаю о том, что ему 50», «Самый красивый дед», «Джаред, ты выглядишь невероятно», «Почему он выглядит моложе меня?», «Какое тело!», «Все еще в шоке с его молодой внешности», — удивлялись они.