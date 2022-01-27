Маколей Калкин женится во второй раз

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин женится на актрисе Бренде Сонг, с которой он встречается почти пять лет и вместе растит сына.

Как сообщает People со ссылкой на свои источники, актер недавно сделал предложение своей возлюбленной. Папарацци удалось сфотографировать пару по улице вместе с их сыном Дакотой, на пальце Бренды было видно кольцо с огромным бриллиантом.

Со своей избранницей актер познакомился в 2017 году на съемках фильма «Мальчишник в Таиланде». Вскоре после этого они начали встречаться.









Маколей Калкин и Бренда Сонг

Подробности личной жизни пара, однако, старается держать в тайне. Калкин не стал комментировать даже беременность Бренды: в апреле прошлого года у них родился сын — мальчика назвали Дакота в честь сестры Калкина, которая погибла в автокатастрофе.

Для Калкина это будет уже второй брак. Впервые он женился в 17 лет, и его избранницей стала актриса Рэйчел Майнер. Их брак продержался недолго: спустя четыре года супруги развелись.

После развода актер встречался с Милой Кунис. Их роман начался в 2002 году и продлился десять лет. До свадьбы дело не дошло: инициатором расставания стала Кунис.