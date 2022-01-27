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Люси Лью сыграет в экранизации произведения Стивена Кинга

Люси Лью сыграет в экранизации произведения Стивена Кинга

Компания Blumhouse Television получила права на бестселлер американского писателя Стивена Кинга под названием «Later» и намерена снять по его мотивам мини-сериал, главную роль в котором исполнит популярная голливудская актриса Люси Лью.

Опубликованное в марте 2021 года издательством Hard Case Crime произведение, рассказывает о владелице литературного агентства по имени Тиа, которая одна воспитывает своего сына Джейми и оказывается на грани профессионального краха, когда сотрудничавший с ней автор умирает, прежде чем выполнить работу, которая сделает ее агентство финансово успешным.

Но у Джейми есть сверхъестественная способность разговаривать с мертвыми. Благодаря этому он налаживает контакт с писателем и передает содержание книги своей матери, которая сама пишет ее и публикует с большим успехом. Но этот дар можно использовать и в более гнусных целях. Подружка полицейского детектива узнает о способностях мальчика, и вскоре он оказывается втянут в крайне опасную игру.

«Я много лет хотел поработать с Джейсоном Блюмом, а теперь у нас есть целых ДВА совместных проекта» — прокомментировал сам Кинг. Съемочный график шоу пока не уточняется, также неизвестна возможная дата премьеры и полный актерский состав.

27 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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