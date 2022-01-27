Кристен Стюарт раскрыла детали своей свадьбы с подружкой

Во время нового эпизода The Late Show With Stephen Colbert актриса Кристен Стюарт поделилась свежими подробностями своей свадьбы с девушкой Дилан Мейер.

Звезда «Сумерек» рассказала, что плохо умеет планировать, поэтому они с любимой рассматривали вариант с громкой вечеринкой, где будет куча гостей, а не официальную брачную церемонию.

Кристен обожает спонтанность, поэтому не исключает, что они с Дилан поженятся, а после этого проведут время в шумной компании.

Мы могли бы просто пойти сделать это в эти выходные или что-нибудь такое, а затем просто потусоваться со всеми после этого. Я просто хочу пожениться, и я сделаю это. – сказала она, добавив, что пригласит даже некоторых знаменитостей.