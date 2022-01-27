Командующий Нацгвардией Украины Николай Балан подал в отставку после стрельбы в Днепре. Об этом УНИАН рассказала спикер МВД Елена Матвеева.
Об этом сам Балан также сообщил на брифинге.
Ранее сегодня в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук начал стрелять из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. Жертвами стали пять человек, еще пятеро получили ранения.
Рябчук с оружием и патронами исчез.
Позднее стало известно о задержании злоумышленника.
По факту умышленного убийства и дезертирства с оружием было начато уголовное производство. Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии.
Самому задержанному было сообщено о подозрении по трем статьям: «преднамеренное убийство», «дезертирство» и «угон, присвоение, вымогание военнослужащим оружия и боевых припасов».
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