Командующий Нацгвардией Украины Николай Балан подал в отставку после стрельбы в Днепре

Командующий Нацгвардией Украины Николай Балан подал в отставку после стрельбы в Днепре. Об этом УНИАН рассказала спикер МВД Елена Матвеева.

«Да, подал в отставку», — ответила она журналистам.

Об этом сам Балан также сообщил на брифинге.

Ранее сегодня в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук начал стрелять из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. Жертвами стали пять человек, еще пятеро получили ранения.

Рябчук с оружием и патронами исчез.

Позднее стало известно о задержании злоумышленника.

По факту умышленного убийства и дезертирства с оружием было начато уголовное производство. Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии.

Самому задержанному было сообщено о подозрении по трем статьям: «преднамеренное убийство», «дезертирство» и «угон, присвоение, вымогание военнослужащим оружия и боевых припасов».