Израильтяне разработали систему, которая защищает от «дружественного огня»



Израильская компания SafeShoot, созданная отставными кадровыми офицерами ЦАХАЛа, разработала систему оружмя, способную защитить солдат от «дружественного» огня. Как известно, так называют обстрел со стороны своих, который происходит в боевых условиях по ошибке. Причиной трагедии становятся темное время суток, плохие погодные условия и другие непредвиденные обстоятельства.

Согласно данным статистики, жертвами «дружественного» огня стали 11% погибших на полях сражений Первой мировой войны и 22%, убитых в ходе второй войны в Ираке.

Автоматическая система, получившая название «Зеленый щит», основана на принципе радиосвязи большого радиуса действия. Когда боец наводит оружие на цель, система проверяет посредством GPS, кто находится на линии огня. И если потенциальная жертва идентифицирована как «свой», то стрелок получает соответствующее предупреждение: звуковое, световое или же вибрационное.

Генеральный директор компании Амир Надан убежден, что трагедию в элитном подразделении «Эгоз», где «дружественным огнем» были убиты два офицера ЦАХАЛа — майоры Офек Аарон и Итамар Эльхарар — можно было предотвратить посредством использования этой разработки.

Надан отмечает, что испытания этой уникальной системы, которую он с коллегами разрабатывал несколько лет, планировалось провести месяц назад среди бойцов «Дувдевана» — элитного спецподразделения Армии обороны Израиля. Однако тестирование не состоялось в связи с ограниченным бюджетом.

Штаб-квартира компании SafeShoot находится в Израиле: она занимается разработкой и производством. Есть также филиал в США — там работают над маркетинговыми схемами.

IsraelDefense, «Детали»