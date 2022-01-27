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Джейк Джилленхол сыграет в новом триллере об ограблении яхт

Джейк Джилленхол сыграет в новом триллере об ограблении яхт

Актер Джейк Джилленхол («Виновный»), который уже подписался на главную роль в фильме Гая Ричи о войне в Афганистане, также выступит продюсером и сыграет фильме «Cut and Run» (Режь и беги).

Как сообщает Deadline, режиссером и сценаристом картины выступит Джон Гленн («На крючке»).

Триллер расскажет историю группы воров, которые занимаются ограблением яхт, используя быстроходные катера. Однажды им «повезло» ограбить не тех людей и забрать не то, что стоило. Их поступок, конечно же, приводит к большим проблемам.

Когда состоится премьера неизвестно.

27 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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