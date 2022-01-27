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Доктор Комаровский пожаловался на хейтеров

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский пожаловался на хейтеров в социальных сетях. Обращение, в котором доктор высказался о читателях, не понимающих его медицинские публикации, опубликовано на его YouTube-канале.

В пример Комаровский привел комментарии к публикации, в которой он развеял популярный миф о лечении кашля. Он рассказал, что сок редьки с медом и другие народные методы не лечат данный симптом, а также напомнил о важности постановки диагноза. В публикации педиатр отметил, что обычно такие методы навязывают молодому поколению бабушки, поскольку убеждены в их эффективности.

27 января, 2022 | Category: Новости, Украина
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