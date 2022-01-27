Белый дом пока не принял решение о санкциях против Путина

Власти США решили пока не вводить персональные санкции против президента России Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал CBS.

«США могли бы ввести санкции против Путина, но решили пока не делать этого», — рассказала в эфире корреспондент Маргарет Бреннан. Она сослалась на источники, по мнению которых, меры в отношении главы российского государства привели бы к «техническим трудностям». «Если вы вводите санкции против тех, с кем хотите вести переговоры, как они будут путешествовать? В плане координации все тоже усложняется», — сказала журналистка.

Более эффективным в этой ситуации будет «давление на олигархов», близких к Путину, их бизнес-структуры и банковские счета, чтобы эти бизнесмены повлияли на Путина, добавила Бреннан.

25 января президент США Джо Байден заявил, что рассмотрит вопрос о персональных санкциях в отношении президента России Владимира Путина, если Москва вторгнется на территорию Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее назвал «запредельной мерой» возможное введение Соединёнными Штатами санкций против президента России. По словам Пескова, подобная мера сравнима с разрывом отношений.

Санкции против Путина содержатся в законопроекте, подготовленном демократами. Кроме российского президента, в список также попали премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и ещё семь человек. Кроме того, предлагается ввести санкции против ключевых банковских структур России на случай, если Москва начнёт военные действия против Украины.