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Белоснежка без гномов: Disney перекраивает классику в ремейке

Белоснежка без гномов: Disney перекраивает классику в ремейке

В 2022 году стартуют съемки ремейка истории о Белоснежке, а занимается проектом студия Disney. Согласно «сливам», новинка удивит практически полным переосмыслением истории, да таким, что гномов в ней не будет вовсе.

Похоже, их заменят трехмерные персонажи, для которых уже ищут актеров озвучивания. По данным TheWrap, используется термин «группа волшебных существ», а гномов не будет.

Роль Белоснежки исполнит латиноамериканская актриса Рэйчел Зеглер, злую королеву сыграет Галь Гадот. Остальной актерский состав пока не раскрыт, но поставит картину режиссер «Нового Человека-паука» Марк Уэбб.

27 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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